Армянский сепаратизм продолжается на международных туристических платформах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На протяжении многих лет на находившихся в определенный период под оккупацией территориях Карабаха и Восточного Зангезура при поддержке сепаратистского режима, армянской диаспоры и армянского государства организовывалась незаконная туристическая деятельность. Хотя в основном в этот процесс были вовлечены граждане Армении и представители армянской диаспоры, проживающие за рубежом и имеющие гражданство различных стран, наблюдался также приезд других иностранных граждан, в том числе проармянских политиков.

Фото. Незаконный визит проармянского конгрессмена США Фрэнка Паллоне в Ханкенди, 1 октября 2019 года

После Второй Карабахской войны сепаратистский режим и его сторонники пытались продолжить организацию незаконных поездок в Карабах.

В эпоху "post-truth" (постправды) дипломатии информационной эры попытки армян обеспечить виртуальное существование т.н. "Арцаха" также не прекращаются.

В последние годы соответствующими государственными органами Азербайджана были предприняты шаги, направленные на то, чтобы вернуть на электронных картах и других платформах названия населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, которые были изменены сепаратистами. Не исключено проведение аналогичной деятельности и в сфере туризма. Следует отметить, что на некоторых известных электронных платформах до сих пор продолжают отмечаться рестораны и жилые помещения в Карабахе в туристических целях. В настоящее время на популярной платформе Airbnb можно найти жилые помещения (апартаменты) для туристических целей в Ханкенди и его окрестностях.

Квартира, которая продолжает продаваться на платформе Airbnb

Еще одно жилье, которое продолжает продаваться на платформе Airbnb

Аналогичная ситуация наблюдается и на TripAdvisor, который считается еще одной известной в мире онлайн-платформой для путешествий. При поиске на сайте с указанием арменизированных названий населенных пунктов в Карабахе всплывают десятки различных объектов общественного питания и площадок.



Фото. Ресторан, который в настоящее время указан на платформе TripAdvisor как действующий



Фото. На платформе Tripadvisor представлен групповой тур для туристов по Карабаху

Фото. Один из отелей, информация в связи с которым продолжает демонстрироваться на платформе TripAdvisor

Сохранение до сегодняшнего дня на международных туристических платформах, таких как Airbnb и TripAdvisor, информации о незаконно действовавших в период оккупации в Карабахе туристических объектов и ресторанов, а также предложения в связи с ними туристам можно охарактеризовать как шаг, направленный против территориальной целостности Азербайджана. Параллельно с этим на платформах данного типа фигурирует ложная информация об исторических памятниках и образцах культурного наследия.