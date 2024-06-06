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Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА

Политика Материалы 6 июня 2024 10:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 6 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря ТЮРКПА Мехмета Сурейю Эра, председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву, председателя Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торена и заместителя председателя Национального собрания Венгрии Марту Матрай.

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