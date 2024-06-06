Азербайджан играет важную роль в глобальной энергетической безопасности - комментарий

БАКУ /Trend/ - В эти дни проходит Бакинская энергетическая неделя - одно из важнейших мероприятий энергетического сектора в 2024 году. Столица Азербайджана собрала на этом мероприятии лидеров энергетической отрасли. В нем принимают участие более 300 компаний из 37 стран.

Как сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова, Азербайджан играет важную роль в поддержании глобальной энергетической безопасности и, проводя такие мероприятия, охватывающие все сегменты энергетической политики, еще раз подтверждает свою важную роль на мировом энергетическом рынке.

"Бакинская энергетическая неделя стала важной платформой для проведения эффективных дискуссий по обеспечению глобальной энергетической безопасности, создания новых возможностей сотрудничества. Это мероприятие укрепляет международный имидж Азербайджана и еще раз подтверждает, что наша страна является надежным партнером. Выступление Президента Ильхама Алиева на открытии мероприятия, письмо Президента США Джозефа Байдена еще больше подчеркивают важность мероприятия", - сказала депутат.

Она отметила, что Азербайджан - одна из немногих стран, которая экспортирует как сырую нефть, так и природный газ, нефтехимическую продукцию и электроэнергию. "Для нашей страны на повестке дня также стоят вопросы энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, водорода. В то же время Азербайджан всегда был заинтересован в реализации энергетических проектов регионального и международного значения. Азербайджан предоставляет важные транзитные возможности для других стран. Так, в настоящее время Азербайджан имеет разветвленные энергетические маршруты в различных направлениях. Есть 3 нефтепровода и 4 газопровода, идущие в разных направлениях. Этот потенциал также можно использовать по максимуму. В то же время Азербайджан обладает необходимой инфраструктурой", - сказала депутат.

Председатель правления Национального форума неправительственных организаций Азербайджана Рамиль Искендерли сказал Trend, что проведение Бакинской энергетической недели является показателем того, что Азербайджан, оставаясь приверженным международному сотрудничеству, стал одним из ключевых игроков в глобальном энергетическом секторе.

"Выступление Президента Азербайджана на открытии отражало как исторический контекст, так и текущие инициативы, а также видение будущего. Была подчеркнута роль Азербайджана как надежного поставщика энергии для многих стран, особенно Европы. Значительная часть выступления была посвящена вопросу перехода Азербайджана на возобновляемые источники энергии. Церемонии запуска проектов новых солнечных и ветровых электростанций в ходе этого масштабного мероприятия - также большой шаг в данном направлении", - сказал он.

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