В Азербайджане установлены налоговые льготы и льготы по НДС в связи с COP29 - Указ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12 50)

БАКУ /Trend/ - На основании подтверждающего документа министерства экологии и природных ресурсов, доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), освобождаются от подоходного налога сроком на 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ о применении которой подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, доходы от роялти, выплачиваемые юридическому лицу-нерезиденту на основании договора, заключенного с министерством экологии и природных ресурсов, за использование авторских прав на нематериальные активы или предоставлением прав использования, а также доходы, полученные от выполнения работ и оказания услуг юридическими лицами-нерезидентами на основании подтверждающего документа министерства экологии и природных ресурсов в связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) освобождаются от налога сроком на 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

В связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), на основании договора, заключенного с министерством экологии и природных ресурсов, выполнение работ и оказание услуг физическими лицами-нерезидентами , а также на основании подтверждающего документа министерства экологии и природных ресурсов импорт товаров с 1 марта 2024 года будут освобождены от НДС сроком на 9 месяцев.