Продолжается официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Узбекистан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики – начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Узбекистан.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита был посещен мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте, возложен венок к монументу «Ода стойкости».

Азербайджанская делегация посетила учебно-тренировочный центр горной подготовки «Чимган», где ознакомилась с его инфраструктурой и учебно-материальной базой.

Затем была посещена Академия Вооруженных сил Республики Узбекистан. Генерал-полковник К.Велиев оставил памятную запись в Книге почетных гостей академии. Азербайджанской делегации было подробно рассказано о деятельности скадемии, после чего гости ознакомились с созданными здесь условиями.

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