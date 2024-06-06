В Баку в рамках 13-го пленарного заседания ТюркПА прошла встреча генсеков парламентов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 июня в Баку в рамках 13-го пленарного заседания ТюркПА прошло первое заседание генеральных секретарей парламентов.

Как сообщает Trend, руководитель Аппарата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики Фарид Гаджиев заявил, что проходящее в Баку 13-е пленарное заседание ТюркПА совпало с историческим периодом возникновения новой реальности.

Он сообщил, что в результате Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных на территории Азербайджана в сентябре прошлого года, доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освободив свои земли от армянской оккупации, завоевала историческую Победу, и таким образом территориальная целостность и суверенитет страны были полностью восстановлены.

Он упомянул, что в настоящее время на тех территориях, которые когда-то были разрушены оккупантами, ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Было отмечено, что сегодня ТюркПА имеет высокий авторитет как в государствах-членах и партнерах, так и за их пределами. В рамках плодотворного сотрудничества с наиболее престижными международными организациями мира ТюркПА поощряет глобальный парламентский диалог и играет важную роль в развитии института парламентской дипломатии.

Он подчеркнул, что инициированные организацией многочисленные мероприятия, принятые решения, реализуемая активная парламентская дипломатия и полученные результаты в целом позволяют говорить о том, что ТюркПА занимает достойное место не только в тюркском мире, но и в современной системе международных отношений в более широком смысле.

Отметив, что в этом году Азербайджан примет COP29, Ф.Гаджиев сказал, что в рамках этого глобального форума будет организована парламентская конференция с участием сотен парламентариев из стран мира.

На встрече состоялись обсуждения на тему "Перспективы сотрудничества руководителей Аппаратов парламентов в рамках ТюркПА".

Выступая на мероприятии руководитель Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ренат Айтаев, руководитель Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Алайбек Алимбаев и генеральный секретарь Великого национального собрания Турции Талип Узун поделились своими взглядами по данной теме, подчеркнув важность дальнейшего расширения межпарламентского обмена опытом. Было отмечено, что в этом направлении очень важно обмениваться информацией, организовывать различные выставки, проводить совместные спортивные соревнования, а также наладить взаимодействие пресс-служб.

Было доведено до внимания, что для реализации в рамках ТюркПА основных перспектив необходимо определить направления сотрудничества. Также было подчеркнуто, что для проведения обмена опытом должны быть проведены переговоры, достигнуты договоренности.

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