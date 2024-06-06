Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане учреждена Программа высококвалифицированных мигрантов - Распоряжение

Политика Материалы 6 июня 2024 14:25 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по привлечению высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, распоряжением с целью расширения возможностей привлечения высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства к оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджанской Республике учреждается Программа высококвалифицированных мигрантов.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости