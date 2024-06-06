В Азербайджане установлена новая пошлина за регистрацию расторжения брака

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в ставки государственной пошлины за консульские операции, проводимые в Азербайджанской Республике или дипломатических представительствах Азербайджанской Республики за рубежом.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменении в закон "О государственной пошлине", указ о применении которой подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, за регистрацию расторжения брака на основании решения суда (выдачу свидетельства, если регистрация производится по выписке из решения суда, поступившей через информационную систему "Электронный суд") первой обратившейся стороной (если в решении не указано, какая из сторон должна уплатить госпошлину) будет уплачена государственная пошлина в размере 15 долларов США.