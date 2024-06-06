Председательство в ТюркПА перешло к Азербайджану (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председательство в ТюркПА (Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств) передано от Турции Азербайджану.

Как сообщает в четверг Trend, решение об этом было принято на заседании Совета Ассамблеи ТюркПА в Баку.

Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш передал председательство в ТюркПА спикеру Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.

Открывая заседание вступительной речью, Сахиба Гафарова поприветствовала коллег и выразила благодарность Великому национальному собранию Турции за плодотворную деятельность во время председательства в ТюркПа, вклад в укрепление парламентской дипломатии и сотрудничества в тюркском мире.

Она отметила, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики в предстоящий период будет работать над реализацией мероприятий, необходимых для достижения целей организации, дальнейшего развития сотрудничества.

Гафарова подчеркнула, что Азербайджан высоко ценит вклад ТюркПа в углубление связей дружбы и сотрудничества в тюркском мире. "ТюркПА и другие интеграционные структуры играют важную роль в еще более тесном объединении наших народов и государств, имеющих общие корни, общие национально-духовные ценности, и сплотившихся вокруг общих целей", - сказала она.

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