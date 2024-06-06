Деятельность ТюркПА имеет особое значение - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Сегодня парламентская дипломатия играет большую роль в международном масштабе, и в данном контексте деятельность ТюркПА имеет особое значение.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 13-м пленарном заседании ТюркПА в Баку.

Она отметила, что деятельность ТюркПА также важна с точки зрения демонстрации и защиты позиции стран-участниц на международной арене.

"На фоне предвзятости в ряде международных организаций этот вопрос приобретает еще большую актуальность. Расширение международных связей ТюркПА также заслуживает похвалы", - добавила Гафарова.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвуют председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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