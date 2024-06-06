В период оккупации азербайджанских территорий был совершен экологический террор - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - В период армянской оккупации азербайджанских территорий был совершен экологический террор.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 13-м пленарном заседании ТюркПА в Баку.

С.Гафарова отметила, что армяне вырубили леса, загрязнили реки, эксплуатировали природные ресурсы Азербайджана.

Напомним, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвуют председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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