Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Изменен состав Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт".
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 2021 года № 2517 "Об утверждении состава Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт".
Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт" следующий:
Председатель Наблюдательного совета
Рахман Гумметов - заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета
Адалят Алиев - заведующий отделом финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Аппарата министерства финансов Азербайджанской Республики
Хайям Мамедов - заместитель главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга.