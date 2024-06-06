Президент Ильхам Алиев подписал закон о создании искусственных земельных участков на Каспии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные законом Азербайджанской Республики "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В данном законе под "органом (учреждением)" понимается Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении законов Азербайджанской Республики и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике"; в соответствии с этим законом в месячный срок утвердить размер арендной платы, уплачиваемой за земельный участок водного фонда, выделенный для создания искусственного земельного участка, и за искусственный земельный участок, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики, а также решить другие вопросы, вытекающие из данного закона.