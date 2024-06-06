В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения

БАКУ /Trend/ - Произведены назначения в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend сообщили, что соответствующим приказом генерального прокурора Кямрана Алиева Адиля Эфендиева, Нигяр Гусейнгулиева и Гюльтадж Искендерли были назначены прокурорами Управления по защите государственного обвинения Генпрокуратуры.

Отмечается, что с учетом их эффективной деятельности в органах прокуратуры данные лица были повышены в должности.

Сообщается, что до этого назначения Адиля Эфендиева работала прокурором отдела в прокуратуре города Баку, Нигяр Гусейнгулиева - помощником прокурора города Ширван, а Гюльтадж Искендерли - старшим следователем прокуратуры Балакенского района.

Реформы в органах прокуратуры продолжаются, привлечение к работе молодых, профессиональных и образованных кадров с учетом гендерного равенства будет осуществляться и в дальнейшем.

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