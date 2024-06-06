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Президент Ильхам Алиев: В мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора

Политика Материалы 6 июня 2024 15:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ровно через месяц в городе Шуша состоится неформальный саммит Организации тюркских государств. Основные темы этой встречи будут связаны с транспортом и климатом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Отметив, что сегодня налаживание и расширение транспортных связей – это процесс, тесно связанный с объединением тюркского мира, глава государства подчеркнул: «В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Среднего коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора».

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