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Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира

Политика Материалы 6 июня 2024 15:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих гигантских проектов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Подчеркнув, что на новой автомагистрали, проложенной в Шушу, построены 7 тоннелей, 9 виадуков, множество мостов, и большинство подрядчиков – это компании из Турции, глава государства сказал: «В то же время стремительными темпами идет процесс восстановления железных дорог. Подрядчиком железной дороги Горадиз-Агбенд также являются турецкие компании. То есть на освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира».

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