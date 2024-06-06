Чистая окружающая среда и "зеленое" развитие занимают важное место в повестке Азербайджана - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Чистая окружающая среда и "зеленое" развитие занимают важное место в повестке Азербайджана. Это определено как одно из пяти приоритетных направлений новой стратегии развития страны до 2030 года.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на 13-м пленарной сессии ТюркПа в Баку на тему "Зеленые" горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации "зеленой" повестки дня".

Напомнив, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя "зеленого" мира", спикер Сахиба Гафарова отметила, что в последние годы в стране были предприняты важные шаги по значительному увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергоснабжении.

"Два дня назад в рамках Бакинской энергетической недели совместно с зарубежными партнерами был заложен фундамент еще одной ветровой и двух солнечных электростанций. Это также сыграет важную роль в достижении Азербайджаном цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 30 процентов к 2030 году", - сказала она.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана также находятся в центре стратегического видения по "зеленой" энергии.

Она подчеркнула, что почти 30-летняя армянская оккупация азербайджанских территорий сопровождалась также экологическим террором. "Армения вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала наши природные ресурсы, загрязняла почву и реки. Сегодня эти территории объявлены Президентом Азербайджана зоной "зеленой" энергии, в проводимых работах по реконструкции и восстановлению применяются подходы "умный город" и "умное село", "нулевые выбросы", "нулевые отходы", экосистема восстанавливается", - сказала спикер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!