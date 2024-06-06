Джейхун Байрамов обсудил COP29 со швейцарским коллегой

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и федеральным министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, геополитическая ситуация в Европе, а также работа, проводимая в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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