Продолжаются совместные учения "Кавказский орёл – 2024" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются совместные учения «Кавказский орёл – 2024», проводимые с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил налет на пункт дислокации условного противника. Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила условного противника.
Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.
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