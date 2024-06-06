Продолжаются совместные учения "Кавказский орёл – 2024" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются совместные учения «Кавказский орёл – 2024», проводимые с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений, спецназ, используя оборонительные свойства местности и средства маскировки, осуществил налет на пункт дислокации условного противника. Командно-контрольные пункты, коммуникационные связи были выведены из строя, нейтрализована живая сила условного противника.

Задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.

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