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Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе

Политика Материалы 6 июня 2024 20:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами, подписаны соответствующие документы. В то же время мы активно работаем во многих сферах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

«Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе, и в некоторых случаях, когда в адрес Азербайджана выдвигаются необоснованные обвинения, Венгрия первой встает на нашу защиту. Знаю, что из-за этого Венгрия тоже сталкивается с давлением со стороны некоторых европейских стран. Однако принципиальная позиция Венгрии, которая находится на стороне справедливости, ее уважительное отношение к международному праву, значительно повышают ее международный авторитет», - отметил глава государства.

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