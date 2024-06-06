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Президент Ильхам Алиев: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве

Политика Материалы 6 июня 2024 20:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТюркПА.

«Вы знаете, что создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд... Президент Кыргызстана по собственной инициативе поддержал строительство школы в Агдамском районе, и в прошлом месяце мы вместе заложили ее фундамент. Все это - проявления братства», - сказал глава государства.

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