Президент Ильхам Алиев: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве

БАКУ /Trend/ - Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТюркПА.

«Вы знаете, что создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд... Президент Кыргызстана по собственной инициативе поддержал строительство школы в Агдамском районе, и в прошлом месяце мы вместе заложили ее фундамент. Все это - проявления братства», - сказал глава государства.