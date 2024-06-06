Работа, проводимая в рамках ОТГ, еще больше укрепляет единство тюркского мира - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Работа, проводимая в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), еще больше укрепляет единство тюркского мира.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"6 июня Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ТюркПА Мехмета Сурейю Эра, председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву, председателя Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торена и заместителя председателя Национального собрания Венгрии Марту Матрай. В ходе встречи глава государства отметил, что в качестве приоритетных направлений внешней политики Азербайджана определены укрепление тюркского мира, наши отношения с тюркскими государствами", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что глава государства также коснулся проделанной Азербайджаном работы по объединению тюркского мира. "Работа, проводимая в рамках Организации тюркских государств, еще больше укрепляет наше единство. Азербайджан как часть тюркского мира предпринимает значительные шаги для укрепления единства этой семьи. Шаги, предпринятые в направлении укрепления связей и расширения сотрудничества между тюркскими государствами, играют важную роль в достижении общих целей. Неформальный саммит на высшем уровне Организации тюркских государств, который состоится через месяц в Шуше, необходим для развития ОТГ, но, с другой стороны, проведения встречи на высшем уровне один раз в год недостаточно, и необходимы постоянные контакты. Главной темой обсуждения на саммите станут вопросы транспорта и климата, поскольку установление и расширение связей являются важными факторами для объединения тюркского мира, а функционирование Среднего коридора - одним из важных шагов, предпринятых в этом направлении", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Президент Азербайджана также отметил особое значение тюркских государств в восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных землях. Было отмечено активное участие компаний из Турции в реализации масштабных проектов, реализуемых на этих территориях. "В целом встреча главы государства с председателями парламентов стран-членов ТюркПА отражает важные шаги, предпринятые в направлении укрепления единства тюркского мира. Подчеркнутые в выступлении главы государства идеи и реализуемые мероприятия играют важную роль в защите национальных интересов Азербайджана и укреплении связей между тюркскими государствами. Эта политика не только укрепляет независимость Азербайджана, но и способствует единству тюркского мира", - сказал Гараев.

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