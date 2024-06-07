Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 7 июня 2024 11:00 (UTC +04:00)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков.

"Азербайджан действует в пользу мира, активно работает и ведет переговоры с Арменией. Я думаю, что сейчас возможность мира созрела", - сказал он.

Мусабеков отметил, что на фоне столкновений и противоречий на международной арене, движение Азербайджана и Армении к миру приветствуется Москвой, Брюсселем, Вашингтоном, Тегераном.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Возможность для мира между Азербайджаном и Арменией созрела - Расим Мусабеков в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости