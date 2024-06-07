На учениях "Кавказский орел – 2024" в Баку успешно выполняются поставленные задачи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе учений "Кавказский орел – 2024", проходящих в Баку с участием Сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии, успешно выполняются поставленные задачи.

Об этом в пятницу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений, поднятые по тревоге спецназовцы двинулись к пунктам назначения в целях совершения налета на важные стратегические и военные объекты условного противника, выполнив задачи по занятию выгодных позиций.

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