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На учениях "Кавказский орел – 2024" в Баку успешно выполняются поставленные задачи (ВИДЕО)

Политика Материалы 7 июня 2024 11:13 (UTC +04:00)
На учениях "Кавказский орел – 2024" в Баку успешно выполняются поставленные задачи (ВИДЕО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В ходе учений "Кавказский орел – 2024", проходящих в Баку с участием Сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии, успешно выполняются поставленные задачи.

Об этом в пятницу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений, поднятые по тревоге спецназовцы двинулись к пунктам назначения в целях совершения налета на важные стратегические и военные объекты условного противника, выполнив задачи по занятию выгодных позиций.

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