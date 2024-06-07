Подписан документ о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 июня делегация во главе с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала казахстанская делегация посетила могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, почтив их светлую память, а также побывала в Аллее шехидов, где были возложены цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем на торжественной церемонии встречи в министерстве обороны министры обороны Азербайджана и Казахстана прошли перед почетным караулом. В исполнении Военного образцового оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Казахстана. В соответствии с протоколом, генерал-полковник Р.Жаксылыков оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав своего казахстанского коллегу, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основано на дружеских и братских отношениях. Министр особо подчеркнул важность развития сотрудничества в военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Генерал-полковник Р.Жаксылыков выразил удовлетворение визитом в нашу страну и поблагодарил азербайджанского коллегу за теплый прием. Отметив особую значимость подобных визитов и военного сотрудничества, способствующего дальнейшему укреплению армий обеих стран, министр обороны Казахстана пригласил генерал-полковника З.Гасанова на «День высокопоставленного наблюдателя» в ходе оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024», которые пройдут в июле нынешнего года в городе Актау.

На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих обеих стран.

На встрече, в которой также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение был подписан документ о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном.

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