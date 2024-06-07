В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проходит первое пленарное заседание (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 7 июня в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана проходит первое пленарное заседание.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка заседания включает 13 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год» (первое чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год» (первое чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год» (первое чтение);

4. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О занятости» (первое чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте» (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине», «О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)», «О таможенном тарифе» и «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» (первое чтение).

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