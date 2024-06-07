Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в пятницу Trend.
"Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев.
От имени народа и правительства Королевства Бахрейн и от своего имени рады передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей дружественной страны.
Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания.
Выражаем Вашему превосходительству высочайшее почтение", - говорится в письме.