Король Бахрейна поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в пятницу Trend.

"Ваше превосходительство Президент Ильхам Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Бахрейн и от своего имени рады передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей дружественной страны.

Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания.

Выражаем Вашему превосходительству высочайшее почтение", - говорится в письме.