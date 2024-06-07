Франция перечислила около 2 млн евро на счет ходжалинского убийцы Бегларяна

БАКУ /Trend/ - Начался суд над Рашидом Бегларяном, обвиняемым в причастности к совершению Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, судебный процесс проходит в здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Физулинского военного суда Али Сулейманова.

Рашид Бегларян был обеспечен в суде за счет государства адвокатом и переводчиком.

В ходе следствия выяснилось, что Франция перечислила на его счет около 2 миллионов евро. По словам Бегларяна, "французские граждане пожертвовали эти деньги в качестве помощи".

Что касается преступлений Бегларяна, совершенных во время Ходжалинской трагедии, участником и свидетелем которых он был, то он подробно рассказал об этом в своем документе под названием "Боевой путь Бегларяна". Он пишет, что свой "боевой путь" начал в третьем отряде, которым руководил Мурад Петрасян. Бегларян воевал в составе этого отряда, выполнял поручения командира. Он признался, что этот отряд взорвал мост на дороге Агдам-Шуша, "уничтожив колонны тюрок". Впоследствии он сам стал командиром отряда. Во время боев в Ходжалы и Ходжавенде Бегларян был ранен 8 раз, в тот период ему была вручена медаль "за защиту родины".

Отметим, что Рашид Бегларян был задержан в августе 2023 года.

Подозреваемый в пытках азербайджанских военнопленных и других защищенных международным гуманитарным правом лиц, ранее содержавшихся в детской больнице № 3 города Ханкенди с ограничением свободы, совершении других тяжких преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также в участии в деятельности армянских незаконных вооруженных формирований Бегларян Рашид Арамаиси был арестован по обвинению по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Лица, подвергшиеся вышеуказанным пыткам, были установлены и признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

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