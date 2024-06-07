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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ТРСК (ФОТО)

Политика Материалы 7 июня 2024 19:25 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ТРСК (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 7 июня с председателем Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зорлу Торе.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, на встрече была подчеркнута важность прошедшей в Баку 13-й пленарной сессии ТюркПА.

Стороны особо отметили роль Организации тюркских государств в укреплении и расширении опирающихся на исторические узы связей между тюркскими народами.

На встрече были также обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра в различных сферах.

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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ТРСК (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ТРСК (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ТРСК (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ТРСК (ФОТО)
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