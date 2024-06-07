Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров встретился с первой леди Турции Эмине Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Как сообщает Trend, о встрече Эмине Эрдоган рассказала в своем официальном аккаунте в социальной сети Х.

В публикации отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку, были оценены направления сотрудничества в рамках мероприятия.

Первая леди Турции вновь выразила свою радость по поводу того, что Азербайджан станет местом проведения этого важного мероприятия по вопросам климата, которое объединит мировых лидеров.

«Турция всегда рядом с нашей братской страной – Азербайджаном», – говорится в посте Эмине Эрдоган.