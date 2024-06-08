Общины Западного Азербайджана призывает мировое сообщество оказать давление на Армению

БАКУ /Trend/ - В последние дни правительство и парламент Армении выступают с заявлениями, в которых отказываются отменять территориальные претензии к Азербайджану на конституционном уровне, и направленными на срыв мирного процесса.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что спикер парламента Армении Ален Симонян отверг шаги, которые должна предпринять его страна, как в соответствии с требованием международного права, так и исходя из логики мирного процесса, и попытался обвинить Азербайджан в неприемлемых выражениях, таких как "этническая чистка" и "геноцид".

Вместо того, чтобы выдвигать деструктивные обвинения, Ален Симонян должен признать ответственность своей страны за преступления против человечности, совершенные против азербайджанцев в Гаракильсе, Басаркечаре, Гафане и других местах во время насильственного изгнания, депортацию азербайджанцев из Армении, и работать над восстановлением их прав, включая обеспечение достойного и безопасного возвращения изгнанных азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана осуждает решение правительства Армении выбрать путь противостояния и направить перспективы мира в регионе по неопределенному пути, и призывает мировое сообщество оказать давление на эту страну, чтобы она заняла конструктивную позицию.

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