Эксперты НАТО провели в Управлении военной полиции Азербайджана учебный курс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку, в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен курс с участием личного состава Управления военной полиции.

Об этом в субботу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе курса инструкторы мобильной тренинговой группы подробно проинформировали слушателей об организации деятельности военной полиции в соответствии со стандартами НАТО, были представлены брифинги и на другие темы.

Военнослужащие выполнили различные задачи в группах.

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