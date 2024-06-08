Эксперты НАТО провели в Управлении военной полиции Азербайджана учебный курс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку, в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2024 год, мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен курс с участием личного состава Управления военной полиции.
Об этом в субботу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
В ходе курса инструкторы мобильной тренинговой группы подробно проинформировали слушателей об организации деятельности военной полиции в соответствии со стандартами НАТО, были представлены брифинги и на другие темы.
Военнослужащие выполнили различные задачи в группах.
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