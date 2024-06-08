Азербайджан избран членом Экономического и социального совета ООН - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан избран членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2025-2027 годы, набрав 148 голосов во время голосования.

Об этом в субботу Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, выборы в члены ЭКОСОС считаются самыми конкурентными после выборов в Совет Безопасности ООН.

Азербайджанская Республика до сих пор была членом ЭКОСОС два раза - в 2003-2005 годах и 2017-2019 годах.

ЭКОСОС, состоящий из 54 членов, является одним из основных органов ООН, координирующим работу 14 специализированных организаций ООН, их функциональных комиссий и 5 региональных комиссий в экономической и социальной сферах.

Избрание Азербайджана членом такого авторитетного органа, как Экономический и социальный совет ООН, является показателем международного авторитета страны и высокой оценки международным сообществом достижений последнего десятилетия в социально-экономической сфере.

"Мы благодарим каждую страну, которая оказала поддержку Азербайджану на этих выборах.

Азербайджанская Республика во время своего членства в совете, как и всегда, внесет свой вклад в международный мир и развитие в соответствии с целями и принципами Устава ООН", - отмечается в сообщении МИД.

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