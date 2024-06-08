Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Продолжаются учения спецназа с участием Азербайджана, Турции и Грузии

Политика Материалы 8 июня 2024 14:45 (UTC +04:00)
Продолжаются учения спецназа с участием Азербайджана, Турции и Грузии
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются учения "Кавказский орел - 2024" с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, спецназ трех стран в ночное время и в условиях ограниченной видимости успешно выполнил задачи по скрытному подходу к условному противнику и его нейтрализации, преодолев различные препятствия.

Совместные учения "Кавказский орел-2024" продлятся до 12 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости