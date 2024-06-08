Продолжаются учения спецназа с участием Азербайджана, Турции и Грузии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются учения "Кавказский орел - 2024" с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, спецназ трех стран в ночное время и в условиях ограниченной видимости успешно выполнил задачи по скрытному подходу к условному противнику и его нейтрализации, преодолев различные препятствия.

Совместные учения "Кавказский орел-2024" продлятся до 12 июня.

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