Президент Ильхам Алиев: Политический диалог с Египтом носит регулярный характер

КАИР/Trend/ - Этот визит придаст большой импульс развитию египетско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

«В прошлом году мы принимали в Азербайджане Президента ас-Сиси, в этом году совершаю визит я. То есть это показывает, что политический диалог носит регулярный характер, и мы договорились продолжать его и дальше», - отметил глава государства.