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Президент Ильхам Алиев: Политический диалог с Египтом носит регулярный характер

Политика Материалы 8 июня 2024 15:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Политический диалог с Египтом носит регулярный характер
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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КАИР/Trend/ - Этот визит придаст большой импульс развитию египетско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

«В прошлом году мы принимали в Азербайджане Президента ас-Сиси, в этом году совершаю визит я. То есть это показывает, что политический диалог носит регулярный характер, и мы договорились продолжать его и дальше», - отметил глава государства.

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