Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет активно сотрудничают в рамках международных организаций

КАИР/Trend/ - Во всех международных вопросах наше мнение с Египтом совпадает.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Подчеркнув, что Азербайджан и Египет активно работают в рамках международных организаций, в том числе активно сотрудничают в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, глава государства отметил, что наши страны прилагают совместные усилия в деле укрепления исламской солидарности.