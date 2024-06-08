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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет активно сотрудничают в рамках международных организаций

Политика Материалы 8 июня 2024 15:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Египет активно сотрудничают в рамках международных организаций
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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КАИР/Trend/ - Во всех международных вопросах наше мнение с Египтом совпадает.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Подчеркнув, что Азербайджан и Египет активно работают в рамках международных организаций, в том числе активно сотрудничают в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, глава государства отметил, что наши страны прилагают совместные усилия в деле укрепления исламской солидарности.

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