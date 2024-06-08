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Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз

Политика Материалы 8 июня 2024 15:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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КАИР/Trend/ - Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз. Однако абсолютные цифры нас пока не удовлетворяют.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

«Подписанные сегодня документы и договоренности, уверен, помогут нам и в этом направлении», - сказал глава государства, выразив уверенность в том, что будут достигнуты хорошие результаты в первую очередь в области энергетики, производства возобновляемых видов энергии, нефтяной промышленности, фармацевтики, алюминиевой промышленности и в других сферах.

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