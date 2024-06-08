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Мы поддерживаем усилия по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе - Абдель-Фаттах ас-Сиси

Политика Материалы 8 июня 2024 15:18 (UTC +04:00)
Мы поддерживаем усилия по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе - Абдель-Фаттах ас-Сиси
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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КАИР/Trend/ - Я еще раз сказал господину Президенту о важности усилий по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе и о нашей поддержке этих усилий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что эти усилия станут большим вкладом в развитие стран и народов региона, Президент Египта отметил: «Я также сказал господину Президенту, что на очередном этапе мы станем свидетелями развития двусторонних отношений во всех сферах».

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