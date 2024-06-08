Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Египта на COP29 (Дополнено)

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КАИР /Trend/ - Я пригласил Президента ас-Сиси на предстоящую в Баку конференцию СОР29 и рад, что мое приглашение было принято.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

"Этот визит внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений. В прошлом году мы принимали в Азербайджане Президента ас-Сиси, в этом году совершаю визит я. То есть это показывает, что политический диалог носит регулярный характер. Мы договорились продолжать его и дальше. Я пригласил Президента ас-Сиси на предстоящую в Баку конференцию СОР29 и рад, что мое приглашение было принято. В то же время я сказал, что Египет успешно председательствовал и принимал СОР27. Я поздравил коллегу по этому случаю. В то же время я обратился для изучения опыта Египта в этой области, и наши делегации находятся в постоянном контакте", - отметил глава государства.