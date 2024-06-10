Для заключения мира Армения в первую очередь должна внести поправки в конституцию - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Если сегодня в Конституции Армении есть открытые территориальные претензии к Турции и Азербайджану, если эти претензии отражены в атрибутах государства, то о каком мире или нормализации отношений может идти речь?

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в интервью каналу Arb24 заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

"Для заключения мира Армения должна в первую очередь внести поправки в свою конституцию, официально отказаться от оккупационной политики в отношении соседей. Только в этом случае можно говорить о справедливом мире. В то же время, еще одно справедливое требование Азербайджана связано с упразднением Минской группы ОБСЕ. Однако в последние дни мы видим, что вместо того, чтобы предпринимать реальные шаги в этом направлении, Армения пытается сохранить Минскую группу. Это также создает серьезные препятствия на пути мирного процесса. Потому что все мы хорошо знаем, что организация под названием Минская группа долгие годы пыталась не решить конфликт, а, наоборот, заморозить его. Поэтому эта структура должна быть упразднена с юридической точки зрения", - отметил С.Керимли.

Представляем полную версию интервью:

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