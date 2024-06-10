Отношения между Азербайджаном и Египтом находятся на высоком уровне - комментарий

БАКУ /Trend/ - Египет - одна из крупнейших и самых важных стран Африки, Ближнего Востока и исламского мира. В связи с этим интенсификация связей между Баку и Каиром, вступление взаимоотношений в новый этап служат сохранению стабильности, обеспечению мира, безопасности на достаточно обширной территории от Средиземного до Черного морей.

Об этом сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что, учитывая текущие процессы на Ближнем Востоке и в Африке, а также то, что Египет в последние несколько лет проводит более активную политическую линию в регионе, стал "зерновой базой" Африки и арабских стран, реализует многочисленные проекты, предусматривающие диверсификацию маршрутов традиционных транспортных коридоров, можно подчеркнуть стратегическое значение официального визита Президента Ильхама Алиева в эту страну.

"Этот фактор присутствовал и в заявлениях президентов Ильхама Алиева и Абдель Фаттаха ас-Сиси для прессы. В своем заявлении Президент Египта обратил внимание на ряд важных направлений взаимного сотрудничества - сферы строительства, транспорта, фармацевтики, нефти и инфраструктуры, а также выразил поддержку усилиям по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе. Такой подход, несмотря на манипулятивные информационные провокации третьих сторон, еще раз подтвердил, что Азербайджан и Египет имеют общий взгляд на мирную повестку дня Южного Кавказа, а также доказал, что Баку и Каир заинтересованы в повышении уровня взаимного сотрудничества. То, что обе страны демонстрируют единую позицию в отношении процессов на Ближнем Востоке, ссылаются на нормы и принципы международного права в решении конфликтов, в том числе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, также продемонстрировало отсутствие каких-либо разногласий в этом направлении. В заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе обсуждений международных вопросов еще раз стало ясно, что мнения Азербайджана и Египта по всем международным вопросам совпадают", - сказал он.

Политический комментатор отметил, что Президент Ильхам Алиев еще раз выразил в Каире позицию нашей страны, основанную на нормах и принципах международного права, в отношении урегулирования палестино-израильских отношений, а также создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также, по словам Мирзабейли, одно из важнейших направлений, которое стало предметом обсуждения в рамках визита Президента Азербайджана в Египет, связано с транспортными коридорами. Как известно, коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по территории нашей страны, и на территории Азербайджана создана вся инфраструктура для перевозки грузов в указанных направлениях.

"Египет совместно с Саудовской Аравией, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Эфиопией с января этого года, став полноправным членом БРИКС, реализует ряд важных проектов по диверсификации маршрутов транспортных коридоров, совершенствованию инфраструктуры. С этой целью особо следует отметить шаги, предпринятые Египтом совместно с Иорданией и Ираком по созданию Трансарабского транспортного коридора. С созданием этого коридора африканские и арабские страны смогут осуществлять более интенсивные и рентабельные грузоперевозки и, естественно, получить доступ к обоим транспортным коридорам, проходящим по территории Азербайджана", - сказал он.

Политический комментатор Рамиль Гусейнов отметил, что отношения между Азербайджаном и Египтом развиваются на основе дружбы и сотрудничества.

По его словам, между двумя странами есть возможности для сотрудничества в сферах торговли, энергетики, туризма и других областях.

"Азербайджан и Египет - две страны, схожие по традициям, культуре и истории. Они поддерживают друг друга в международных организациях и форумах. Азербайджан и Египет стремятся еще больше укрепить сотрудничество друг с другом. Эти отношения обеспечивают более активное участие двух стран на международной арене и способствуют сохранению мира и независимости в регионе", - отметил он.

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