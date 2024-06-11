Бакинская инициативная группа проведет пресс-конференцию по Новой Каледонии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, французские силы безопасности жестоко отреагировали на мирную акцию протеста коренных жителей Новой Каледонии - канаков, в результате чего более десяти мирных жителей были убиты, а сотни ранены и арестованы.

Доступ в Новую Каледонию был закрыт по решению французского правительства, все еще действует объявленный незаконно комендантский час. Чтобы скрыть от мировой общественности зверства, совершенные французской полицией и жандармерией, были грубо нарушены фундаментальные права канаков - хозяев острова, ограничена их свобода слова.

Как сообщает во вторник Trend, чтобы прорвать информационную блокаду и услышать о происходящем на острове из уст местных чиновников, Бакинская инициативная группа организует гибридную пресс-конференцию.

Так, 13 июня с участием группы журналистов из разных стран Африки, известных блогеров и активистов гражданского общества, а также журналистов из Новой Каледонии будет проведена пресс-конференция на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире", а также обсуждения за круглым столом.

Целью конференции является привлечение внимания мировой общественности к нарушениям прав человека, принявшим широкий размах в Новой Каледонии, в том числе в других французских колониях, а также обсуждение установления совместного сотрудничества в области коммуникаций для борьбы с новым этапом колониализма – неоколониализмом, который все еще продолжается в Африке. Местные чиновники из Новой Каледонии ответят на вопросы журналистов.

Конференция, которая состоится 13 июня в 16:00 по бакинскому времени, организована в гибридной форме. В ней примут участие более 20 представителей зарубежных СМИ.

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