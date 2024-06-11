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Найдено тело пропавшего при неизвестных обстоятельствах военнослужащего армии Азербайджана

Политика Материалы 11 июня 2024 12:11 (UTC +04:00)
Найдено тело пропавшего при неизвестных обстоятельствах военнослужащего армии Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Тело военнослужащего армии Азербайджана, рядового Гусейнова Джейхуна Тофиг оглу, пропавшего при неизвестных обстоятельствах 9 июня, сегодня утром было обнаружено и опознано в направлении населенного пункта Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Отметим, что минувшим днем военнослужащий армии Азербайджана, рядовой Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. В связи с поиском пропавшего военнослужащего были приняты необходимые меры.

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