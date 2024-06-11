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Утвержден перечень лицензий, получение которых "Азербайджанским Каспийским морским пароходством" по ряду работ не требуется - Указ

Политика Материалы 11 июня 2024 15:25 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении перечня лицензий и разрешений, получение которых не требуется для проведения соответствующих работ по направлениям деятельности Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Как сообщает Trend, согласно указу, утвержден "Перечень лицензий, получение которых не требуется для проведения соответствующих работ по направлениям деятельности Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Также утвержден "Перечень разрешений, получение которых не требуется для проведения соответствующих работ по направлениям деятельности Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.

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