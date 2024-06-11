На заседании внеочередной сессии парламента Азербайджана будет обсуждено 11 вопросов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17. 08)

БАКУ /Trend/ - Объявлены дата и повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Trend в парламенте, в повестку заседания, которое состоится 14 июня, включено 11 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год» (второе чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год» (второе чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год» (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте» (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине», «О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)», «О списке предметов, могущих принадлежать определенным участникам гражданского оборота, нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом», «О таможенном тарифе» и «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» (второе чтение).

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