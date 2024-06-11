Состоялось заседание комитета парламента Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщили Trend в парламенте, председатель комитета Хиджран Гусейнова отметила, что в повестку заседания включены следующие вопросы: о внесении изменений в Семейный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "Об информации, информатизации и защите информации" и "О персональных данных" в первом чтении и два законопроекта о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики во втором чтении.

Представляя законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, Х.Гусейнова отметила, что проект подготовлен с целью предотвращения серьезных проблем, связанных с ранними браками и браками между родственниками. Она отметила, что наличие в законодательстве нормы, предусматривающей снижение брачного возраста на один год при наличии уважительных причин в большинстве случаев приводит к ограничению прав и свобод несовершеннолетних. Председатель комитета сказала, что в проекте предлагается отменить исключение, связанное со снижением брачного возраста, путем внесения изменений в упомянутые кодексы, и установить ответственность для широкого круга субъектов за организацию раннего брака, проведение церемоний и религиозные обряды, связанные с ранним браком.

Согласно документу, переименование статьи 176-1 УК "Принуждение женщины к вступлению в брак" в "Принуждение к вступлению в брак или ранний брак" расширяет круг лиц, пострадавших от преступления. Предложенная в Кодексе статья 176-2 устанавливает ответственность для родителей или лиц, на которых возложена обязанность воспитания несовершеннолетнего. Также, в частности, предусматривается добавление в Кодекс статей 189-2 и 189-3, предусматривающих административное наказание за проведение лицами, управляющими объектами общественного питания, церемоний, связанных с ранним браком, и религиозных браков в отношении несовершеннолетних, что станет одним из важных шагов в борьбе с ранними браками. Наряду с этим, в законопроекте содержатся предложения по расширению круга субъектов, между которыми заключение брака недопустимо. Так, статья 12 Семейного кодекса (обстоятельства, препятствующие заключению брака) предусматривает установление новых норм, не допускающих заключения брака между близкими родственниками, а также между братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, между имеющими биологическое родство дядей и племянницей брата (сестры), между тетей и племянником брата (сестры).

Выступившие на обсуждениях по этому вопросу заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева, члены комитета Рашад Махмудов, Садагат Велиева, Тамам Джафарова, член комитета по правовой политике и государственному строительству Нурлан Гасанов отметили прогрессивный характер предлагаемых изменений. Депутаты отметили важность законопроекта с точки зрения национально-духовных ценностей, охраны здоровья населения, обеспечения прав человека, рассказали о важности организации просветительской работы в связи с вопросами, отраженными в проекте.

В мероприятии приняли участие и выступили по положениям законопроекта заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов, заместитель начальника отдела по организации профилактической работы с несовершеннолетними Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел Имран Алиев, начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, ведущий советник Управления социальных нормативных актов Главного управления законодательства министерства юстиции Наргиз Мамедли. Выступая на заседании комитета, заведующий отделом социального законодательства аппарата парламента Адиль Велиев отметил важность законопроекта, высказал свое мнение о характере изменений, ответил на вопросы депутатов.

Затем на заседании был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, законы "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "Об информации, информатизации и защите информации" и "О персональных данных".

Информируя о них, председатель комитета Хиджран Гусейнова довела до внимания, что в предлагаемых изменениях дается понятие "электронная услуга", устанавливаются требования к формированию государственных информационных ресурсов и систем, правилам ведения единого реестра с целью ввода этой системы в пользование, регистрации электронных услуг, общим правилам мониторинга и аудита государственных информационных ресурсов и систем по критериям безопасности.

Было отмечено, что часть изменений была подготовлена с целью дальнейшего расширения использования информационных систем электронного правительства при оказании услуг гражданам государственными органами, предотвращения потерь времени при оказании услуг гражданам и дальнейшего ускорения процесса обмена информацией между государственными органами. В проекте также нашли отражение и другие изменения, направленные на обеспечение соответствия и уточнение нормативных актов. Свое мнение по поводу документа высказали депутаты Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов.

На заседании также во втором чтении были рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Семейный кодекс. Было отмечено, что согласно предложенной поправке к статье 12 Кодекса, которая отражает обстоятельства, препятствующие заключению брака, к числу лиц, между которыми не допускается заключение брака, следует добавить иностранцев или лиц без гражданства, один из которых или оба пребывают незаконно на территории страны.

В другом проекте предлагается внести изменения в статью 13 Семейного кодекса. Так, согласно статье 13.5-1, добавленной к Кодексу, граждане Азербайджана, желающие заключить брак, обратившись в дипломатические представительства или консульские учреждения Азербайджанской Республики, должны пройти медицинское обследование по заболеваниям, установленным Кабинетом министров, в выбранном ими медицинском учреждении в иностранном государстве, где аккредитованы или расположены дипломатическое представительство (консульское управление), за счет собственных средств. А статья 13.5-2 предусматривает, что к заявлению о вступлении в брак в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Азербайджанской Республики предлагается добавить документ, предусмотренный статьей 13.5-1 этого Кодекса, подтверждающий прохождение медицинского обследования, выданного этими медицинскими учреждениями.

Каждый из представленных на обсуждение законопроектов рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

На заседании присутствовали члены комитета Севиль Микаилова, Нигяр Арпадараи, Парвин Керимзаде, Кенуль Нуруллаева, главный инспектор по особо важным поручениям отдела правового обеспечения Главного организационно-инспекционного управления МВД Мураз Самедов и другие официальные лица.

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