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Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)

Политика Материалы 11 июня 2024 23:00 (UTC +04:00)
Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)
Фото: МИД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 11 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Конференции по восстановлению Украины встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал на встрече о строительно-восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, а также рассказал о шагах, предпринимаемых для нормализации отношений с Арменией.

Украинская сторона поблагодарила за оказанную гуманитарную поддержку и восстановительные работы.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)
Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)
Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)
Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)
Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)
Обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества (ФОТО)
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