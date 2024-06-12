Министр окружающей среды Сингапура поделилась с Эльдаром Азизовым воспоминаниями о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Сингапуре состоялся 9-й Всемирный саммит городов, организованный правительством этой страны, на котором приняли участие мэры городов и руководители органов местного самоуправления из 87 стран. Мэры мировых столиц – от Бангкока до Глазго, от Шанхая до Роттердама собрались для обсуждения проблем устойчивости и пригодности для жизни городов.

В работе саммита приняла участие азербайджанская делегация под руководством главы исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

В поле зрения участников международной встречи находились и такие вопросы, как переход на зеленую энергетику, повышение пригодности для жизни, устойчивое развитие мегаполисов и другие актуальные вопросы современной урбанистики.

Выступивший на форуме глава исполнительной власти азербайджанской столицы Эльдар Азизов рассказал о реформаторской политике Президента Ильхама Алиева, направленной на развитие Баку и совершенствование городской инфраструктуры.

Э.Азизов особо отметил качественные изменения, работы по благоустройству и озеленению, представил вниманию коллег процесс становления новой креативной столицы Азербайджана. Он рассказал о создании 400 парков, а также строительстве новых 10 мега-парков.

В рамках визита Э.Азизов провел встречу с министром устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу. Во время беседы министр поделилась воспоминаниями о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, выразив свое восхищение образованностью и эрудированностью главы азербайджанского государства, его аналитическими способностями и политическим мышлением.

Эльдар Азизов вручил министру книги о Баку.

Рассказывая об итогах визита, Эльдар Азизов особо подчеркнул: «Даже находясь в столь развитой стране, как Сингапур мы были переполнены чувством самодостаточности и гордости за нашу страну. Благодаря политике Президента Ильхама Алиева, сегодняшний Баку не только не отстает от Сингапура в коммунальной и некоторых других сферах, но и по ряду показателей даже его опережает. Баку более ухоженный и чистый. Это отмечают как местные жители, так и многочисленные туристы, посещающие наш город».