МИД Азербайджана призвал Францию снизить напряженность по отношению к протестующим

БАКУ /Trend/ - Насилие со стороны полиции и использование слезоточивого газа против протестующих в некоторых городах Франции вызывает беспокойство.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

"Применение чрезмерной силы против мирных протестующих, которые пользуются своим правом на свободу собраний и выражения мнений, недопустимо. Мы призываем французское правительство срочно снизить напряженность", - отмечается в публикации.

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