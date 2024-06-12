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МИД Азербайджана призвал Францию снизить напряженность по отношению к протестующим

Политика Материалы 12 июня 2024 11:49 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана призвал Францию снизить напряженность по отношению к протестующим

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Насилие со стороны полиции и использование слезоточивого газа против протестующих в некоторых городах Франции вызывает беспокойство.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

"Применение чрезмерной силы против мирных протестующих, которые пользуются своим правом на свободу собраний и выражения мнений, недопустимо. Мы призываем французское правительство срочно снизить напряженность", - отмечается в публикации.

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