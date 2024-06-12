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У исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет два заместителя - Указ

Политика Материалы 12 июня 2024 14:40 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - У исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана будет два заместителя.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении, внесенном в "Положение о Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики" указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

В настоящее время у исполнительного директора есть заместитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики.

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